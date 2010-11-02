Опозиційні партії вважають, що вибори не відповідають європейським стандартам

. Місцеві вибори, які відбулися в Україні 31 жовтня, не були демократичними та вільними, вони не відповідають загальноприйнятим європейським стандартам, в багатьох регіонах країни їх результати спотворені.

Про це йдеться у розміщеному на сайті "Батьківщини" тексті спільної заяви опозиційних партій України.

"Теперішня влада поклала край започаткованій після Помаранчевої революції традиції проведення чесних виборів. Вона згортає демократію в Україні, і в рамках цього процесу свідомо демонтує механізм вільних та прозорих виборів, який хоче замінити регулярними фарсами із заздалегідь відомим результатом", - йдеться у заяві.

Опозиційні партії вважають, що відсутність серйозної реакції європейської та всієї світової демократичної спільноти на масштабні зловживання у виборчій кампанії, які спотворили волевиявлення громадян, нова українська влада сприйме як карт-бланш на подальший наступ на демократію, права та свободи людей, на створення в Україні авторитарного режиму, чужого як народу України, так і всій європейській цивілізації.

В заяві також наводиться інформація про порушення виборчого законодавства під час підготовки, організації та проведення виборів. Зокрема, йдеться про ухвалення нового закону про місцеві вибори, що був виписаний в інтересах Партії регіонів, яка "діяла за принципом гри з правилами замість гри за правилами".

Опозиційні партії також перераховують всі порушення, які були зареєстровані під час виборчого процесу, в тому числі несвоєчасне відкриття дільниць, несвоєчасна доставка бюлетенів, черги на дільницях, непропорційне представництво суб’єктів виборчого процесу у територіальних та дільничних виборчих комісіях, переслідування та виключення опозиційних партій з виборчого процесу, незаконне виготовлення бюлетенів тощо.

"Вже сьогодні очевидно, що офіційні результати виборів не матимуть нічого спільного з реальними настроями людей, не віддзеркалюватимуть їхнього справжнього волевиявлення. Фальсифікація – це не одноденна акція, а тривалий процес, який охоплює всі етапи виборчої кампанії", - наголошується у заяві