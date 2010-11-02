Депутати перейнялися виконанням рішень Європейського суду

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону «Про внесення змін до Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини».

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного законопроекту проголосували 302 народних депутата з 425, зареєстрованих в сесійній залі.

Проект закону розроблено з метою вдосконалення норм законодавства, що регулюють виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини.

У проекті закону триденний строк, визначений для вчинення певних заходів, направлених на виконання рішення Європейського суду, змінюється на десятиденний. Такі зміни впровадять у зв’язку з тим, що на практиці виявилось, що здійснення цих заходів протягом зазначеного строку є досить ускладненим, а іноді неможливим. Наприклад, досить складним є завдання за три дні приготувати стислий виклад рішення, оскільки за цей строк необхідно перекласти рішення та вибрати, що в ньому є головним та що необхідно стисло викласти.

У проекті закону пропонується виключити положення, відповідно до якого Орган представництва має надіслати стягувачу та іншим суб’єктам копію оригінального тексту рішення Європейського суду. Відправлення копії оригінального тексту рішення вбачається зайвим, оскільки заявник отримує аналогічний текст рішення з Європейського суду, крім того, цей самий текст розміщується на офіційному сайті Європейського суду, а реквізити, за якими рішення можна знайти (назва, номер заяви, дата ухвалення), обов’язково зазначаються у стислому викладі рішення Європейського суду, який надсилається суб’єктам, визначеним у статті 5 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини».

Також у проекті закону передбачено, що підставою для закриття виконавчого провадження за рішенням Європейського суду є не тільки підтвердження списання суми відшкодування, а й підтвердження того, що виконані інші вимоги, визначені у резолютивній частині цього рішення.

Передбачається обов’язок Державної виконавчої служби у разі зарахування на депозитний рахунок Державної виконавчої служби присудженої особі суми відшкодування повідомити її про це, оскільки відповідно до правил Комітету Міністрів Ради Європи рішення не можна вважати належним чином виконаним в цій частині, якщо особу не повідомлено про таке зарахування.