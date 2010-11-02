У Білій Церкві протоколи переписували на коліні

У Білоцерківській районній ТВК на Київщині зафіксовано факт масового порушення закону при передачі протоколів дільницями комісії.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі мережі “Опора”.

За свідченнями спостерігача “Опори”, представники дільниць, які привозять з усього району протоколи про голосування, здають бюлетені у не запакованому вигляді, без вказування того, що знаходиться в упаковці або ж без печаток.

Члени ДВК, чиї документи завернули для доопрацювання, приїздять з печаткою до ТВК і прямо на місці роблять усі потрібні виправлення та ставлять печатки.

Як зазначають в “Опорі”, голова цієї ТВК Віктор БОДРИК від коментарів відмовився. Разом з тим представники дільничних комісій, які принесли печатки на територію Білоцерківської районної комісії, зазначають, що В.БОДРИК дозволив їм так робити. Самі вони визнають, що чинять правопорушення, проте виправдовуються тим, що їхати до дільниць дуже далеко і це затягне процес прийняття протоколів. Спостерігачі від партій, які б могли засвідчити порушення закону та написати заяву, у ТВК відсутні. Реєструвати офіційного спостерігача ГМ “Опора” голова комісії В.БОДРИК відмовився, йдеться у повідомленні.

“Опора” нагадує, що виправлення протоколів не на засіданні дільничної комісії та винесення печатки за межі приміщення ДВК є правопорушенням згідно зі 158 ст. Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на термін від трьох до шести років.