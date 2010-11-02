Регіонали підготували свої законопроекти про доступ до інформації

Представники фракції Партії регіонів внесуть на розгляд парламенту законопроекти, які стосуються змін до законодавства щодо інформації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила на брифінгу народний депутат України від фракції Партії регіонів Олена БОНДАРЕНКО.

Вона зазначила, що в законопроекті, одним із авторів якого є Андрій ШЕВЧЕНКО (фракція БЮТ), містяться протиріччя із нині діючим законодавством.

За її словами, в разі ухвалення законопроекту про публічну інформацію, він вступить в протиріччя з нинішнім законодавством, оскільки ним не передбачено внесення змін до нині діючих законів.

Народний депутат від фракції Партії регіонів Володимир ЛАНДІК зазначив, що головним завданням законопроекту, який пропонується представниками фракції ПР, є внесення змін в нині діюче законодавство.

За його словами, за даний законопроект проголосує «більшість в 300 голосів».

О.БОНДАРЕНКО зазначила, що в законопроекті від фракції ПР містяться уточнення визначень, що таке публічна інформація.

Вона підкреслила, що важливо, «щоб ніхто не плутав публічну інформацію з конфіденційною інформацією, а інформацію про конкретну особистість з публічною інформацією».

В Партії регіонів висловлюють сподівання, що протягом двох місяців запропонований ними законопроект буде ухвалений.

На уточнююче запитання журналістів про те, що в їхньому законопроекті немає нічого про доступ до публічної інформації, О.БОНДАРЕНКО з цим не погодилася і весь час відсилала журналістів ознайомитися із законопроектом, але так і не назвала норми, які б в їхньому законопроекті передбачали такий доступ.

О.БОНДАРЕНКО зазначила, що сьогодні на засіданні комітету ВР з питань свободи слова та інформації розглядався законопроект про публічну інформацію, який готується до другого читання в парламенті, але представники від фракції Партії регіонів не брали в цьому участь, оскільки вони розраховують на ухвалення запропонованого ними законопроекту.