У Донецьку аномально зросла явка в останні дві години виборів

У Донецьку громадські спостерігачі заявляють про аномальне зростання явки виборців 31 жовтня у двох районах міста в останні дві години до закінчення голосування (з 20.00 до 22.00).

Про це повідомили у Донецькій обласній громадській організації «Комітет виборців України».

Згідно з повідомленням, громадські спостерігачі спільного проекту Донецьких облорганізацій «Комітет виборців України» і «Громадянська мережа «Опора» «зафіксували аномальні явища в зростанні явки виборців в окремих районах Донецька»

Так, в Будьоновському районі Донецька між 20.00 і 22.00 годинами явка виборців зросла на 18,3%, а в Пролетарському районі за такий самий часовий проміжок явка виборців зросла на 12,6%, в інших районах міста такого різкого зростання явки зафіксовано не було.

Тому громадські спостерігачі рекомендують головам цих районних виборчкомів офіційно пояснити цей факт. «Враховуючи те, що показники явки виборців в Будьоновському і Пролетарському районах Донецька значно відрізняються від інших районів, громадські спостерігачі рекомендують головам Будьоновської і Пролетарської районних у м. Донецьку виборчих комісій і Донецької міської виборчої комісії публічно роз`яснити чинники, з якими можуть бути пов`язані такі виборчі аномалії», - говориться в повідомленні.