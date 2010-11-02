Круглий стіл на тему: «Спрощення дозвільних процедур у будівництві»

3 листопада - 11-00 - Круглий стіл на тему: «Спрощення дозвільних процедур у будівництві». Учасники: президент Асоціації "Експертні організації України" Віталій Самарський; член ради Асоціації "Експертні організації України" Володимир Якимчук; виконавчий директор Української Будівельної Асоціації Сергій Грабар; віце-президент Асоціації "Будівельників залізничних доріг України" Анатолій Худолій; перший заступник голови Ради Асоціації "Українське об`єднання проектних організацій" Олександр Луганов; генеральний директор Об`єднання страховиків "Будівельний страховий пул" Ірина Окаянюк. Організатори - Асоціація "Експертні організації України"; Українська Будівельна Асоціація; Асоціація "Будівельників залізничних доріг України"; Асоціація "Українське об`єднання проектних організацій"; Об`єднання страховиків "Будівельний страховий пул" (“Укрінформ”, вул.. Б.Хмельницького, 8/16).

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