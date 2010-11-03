Міліція розцінила напад на журналістів як пограбування

Слідчий відділ міліції Феодосії порушив кримінальну справу за статтею «пограбування» через вилучення невідомими у кореспондентів Чорноморської телерадіокомпанії відеокасети 31 жовтня - в день проведення місцевих виборів.

«Журналісти подали заяву, її зареєстрували і за наявними підставами порушили кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого статтею 186 Кримінального кодексу», - сказала по телефону кореспондентові УНІАН начальник прес-служби кримського управління МВС Ольга КОНДРАШОВА.

Раніше кримський штаб партії «Батьківщина» заявив, що в Феодосії під час відеозйомки підвезення людей на виборчі дільниці представники Партії регіонів напали на кореспондентів «Чорноморки» і відібрали у них відеозапис.

ПР спростувала інформацію про підвезення виборців на дільниці і напад на журналістів ЧТРК.

Телерадіокомпанія «Чорноморська» створена наприкінці 1993 року. Вона охоплює мовленням кримську автономію і Севастополь.