Тренінг «Запобігання сексуальній експлуатації дітей в туризмі»
2- 3 грудня Міжнародний жіночий правозахисний центр "Ла Страда-Україна проводить тренінг для тренерів «Запобігання сексуальній експлуатації дітей в туризмі» з метою підготовки лекторів та тренерів до ведення діяльності із запобігання сексуальній експлуатації дітей в туризмі.
Тренінг «Запобігання сексуальній експлуатації дітей в туризмі» проводиться серед учнівської та студентської молоді, представників державних установ та неурядових організацій.
Участь у тренінгу дозволить учасникам у подальшому проводити заходи із запобігання сексуальній експлуатації дітей з використанням інноваційних підходів та технологій. Запропоновані під час майстер-класів, презентацій, дискусій, роботи в групах активні методи та форми роботи сприятимуть найефективнішому досягненню результатів діяльності. Тренінг побудований таким чином, щоб учасники мали змогу поділитись своїм досвідом, навчитись новому, закріпити свої знання, уміння й навички.
До участі в тренінгу запрошуються тренери Національної тренерської мережі Центру «Ла Страда-Україна», представники неурядових організацій, активісти.
До проведення тренінгу запрошені видатні експерти, практичні працівники, науковці.
Учасники отримають:
- сертифікати про проходження навчання;
- набір інформаційних, навчальних та методичних матеріалів з проблеми запобігання сексуальній експлуатації дітей.
Організатори семінару покривають витрати на проїзд (автобус, купе поїзда), проживання та харчування протягом днів тренінгу.
Перевага під час розгляду аплікацій надаватиметься кандидатам, котрі:
- мають можливість участі у тренінгу протягом усіх двох днів роботи;
- мають готовність та бажання у подальшому здійснювати діяльність із запобігання сексуальній експлуатації дітей в туризмі;
- готові проводити заходи після участі у тренінгу до кінця 2011 р.;
- представлять інформацію про виконану роботу до кінця 2011 р.;
- мають досвід лекторської/тренерської роботи з будь-яких питань - 1 рік;
- мають функціональний обов`язок здійснювати профілактичну роботу.
Щоб стати учасником тренінгу необхідно заповнити аплікаційну форму, яку можна знайти на сайті Центру «Ла Страда-Україна» за адресою – www.lastrada.org.ua
Заповнену аплікаційну форму надсилайте, будь ласка, електронною поштою на адресу o.yaselskaya@lastrada.org.ua до 18.00 16 листопада 2010 року.
Тренінг проводиться за співфінансування Фундації Юнікредіт, Європейської Комісії та Міністерства закордонних справ Данії.
За додатковою інформацією, звертайтесь, будь ласка, до Центру «Ла Страда-Україна» за тел. (044) 205-37-36, 205-36-95. Контактна особа: Оксана Ясельська.