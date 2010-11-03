2- 3 грудня Міжнародний жіночий правозахисний центр "Ла Страда-Україна проводить тренінг для тренерів «Запобігання сексуальній експлуатації дітей в туризмі» з метою підготовки лекторів та тренерів до ведення діяльності із запобігання сексуальній експлуатації дітей в туризмі.

Тренінг «Запобігання сексуальній експлуатації дітей в туризмі» проводиться серед учнівської та студентської молоді, представників державних установ та неурядових організацій.

Участь у тренінгу дозволить учасникам у подальшому проводити заходи із запобігання сексуальній експлуатації дітей з використанням інноваційних підходів та технологій. Запропоновані під час майстер-класів, презентацій, дискусій, роботи в групах активні методи та форми роботи сприятимуть найефективнішому досягненню результатів діяльності. Тренінг побудований таким чином, щоб учасники мали змогу поділитись своїм досвідом, навчитись новому, закріпити свої знання, уміння й навички.

До участі в тренінгу запрошуються тренери Національної тренерської мережі Центру «Ла Страда-Україна», представники неурядових організацій, активісти.

До проведення тренінгу запрошені видатні експерти, практичні працівники, науковці.

Учасники отримають:

- сертифікати про проходження навчання;

- набір інформаційних, навчальних та методичних матеріалів з проблеми запобігання сексуальній експлуатації дітей.

Організатори семінару покривають витрати на проїзд (автобус, купе поїзда), проживання та харчування протягом днів тренінгу.

Перевага під час розгляду аплікацій надаватиметься кандидатам, котрі:

- мають можливість участі у тренінгу протягом усіх двох днів роботи;

- мають готовність та бажання у подальшому здійснювати діяльність із запобігання сексуальній експлуатації дітей в туризмі;

- готові проводити заходи після участі у тренінгу до кінця 2011 р.;

- представлять інформацію про виконану роботу до кінця 2011 р.;

- мають досвід лекторської/тренерської роботи з будь-яких питань - 1 рік;

- мають функціональний обов`язок здійснювати профілактичну роботу.

Щоб стати учасником тренінгу необхідно заповнити аплікаційну форму, яку можна знайти на сайті Центру «Ла Страда-Україна» за адресою – www.lastrada.org.ua

Заповнену аплікаційну форму надсилайте, будь ласка, електронною поштою на адресу o.yaselskaya@lastrada.org.ua до 18.00 16 листопада 2010 року.

Тренінг проводиться за співфінансування Фундації Юнікредіт, Європейської Комісії та Міністерства закордонних справ Данії.

За додатковою інформацією, звертайтесь, будь ласка, до Центру «Ла Страда-Україна» за тел. (044) 205-37-36, 205-36-95. Контактна особа: Оксана Ясельська.

