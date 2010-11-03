Умови прийому-2011: що змінилося?

Цьогорічні умови вступу стали певним компромісом між волею нового керівництва МОН і загальною високою підтримкою ЗНО серед населення. Прихильники тестування найбільше боялися повернення вступних іспитів як частини сукупного вступного бала абітурієнта. Хоча і профільний міністр, і президент публічно висловлювали підтримку цій ідеї, в самих умовах вступу пункту про вступні іспити не з`явилося.

За прийнятими умовами вступу на 2011 рік, вступний бал складатиметься з балів трьох тестів ЗНО, середнього балу атестату та додаткових балів, передбачених умовами вступу. Зберігається також можливість вступу за сертифікатами попередніх років, котру активно критикують фахівці з тестування. Вступник-2011, так само, як і минулого року, зможе подати документи не більше ніж до 5 вищих навчальних закладів України та не більше ніж на 3 напрями підготовки у кожному з них.

Проте, попри загальну схожість схеми з тією, що діяла у поточному році, є в умовах вступу і новинки.

Як вступити до ВНЗ, оминувши ЗНО?

Вступники, котрі закінчили школу у 2007 році і раніше тепер можуть обирати, вступати за ЗНО чи за вступними іспитами. Ця новація стала розвитком запровадженої в цьому році норми про право вступати за іспитами, а не за ЗНО для випускників тих самих років, але тільки при вступі на заочну форму навчання. Уже тоді вона викликала чимало нарікань експертів, адже детальної перевірки того, вступники яких років зараховуються, не відбувається. Поширення цієї норми на денну форму навчання ризикує перетворити вступну кампанію на ще більший хаос.

Це рішення нібито покликано дати поштовх до маневру для випускників попередніх років, котрі не складали ЗНО і не готові до нього. Очевидно, що саме це пояснення суттєво хибить у своїй внутрішній логіці, бо чому тоді не надати можливість маневру для всіх? І нехай випускники до 2007 року не здавали ЗНО, але і випускники 2011 року теж його здаватимуть вперше. До того ж, за старої системи вступу за іспитами, вступники минулих років вступали на таких самих підставах. Рівень знань у всіх абітурієнтів повинен бути приблизно однаковим, а значить – однаковими мають бути і критерії оцінки.

Вступати за результатами іспитів, а не ЗНО мають право і ті, хто в рік вступу закінчив школу за кордоном. Ця норма вже минулого року призвела до того, що жителі прикордонних районів на останній рік переоформляють своє місце навчання та формально закінчують школу сусідньої держави. Це процес не став масовим, проте саме існування цієї норми порушує принцип рівних прав для всіх вступників. До того ж, уже другий рік поспіль ЗНО проходить влітку, коли навчання за кордоном закінчується і, відповідно, абітурієнт може повернутися до України та скласти тестування.

Проте, декларуючи гасла про надання більшої свободи абітурієнтам і постійно говорячи про необхідність повернення вступних іспитів, щоб університети могли краще підбирати студентів, цього року МОН затвердив чітко визначений перелік предметів ЗНО, котрі необхідні для вступу на ту чи іншу спеціальність. Перший та другий предмети є обов’язковими. Третій із зазначених обирається вступником, крім випадків, коли такий предмет визначений у додатку 1 до Умов вступу або рішенням приймальної комісії вищого навчального закладу.

Наразі жоден з керівників університетів, котрі так багато апелювали до поняття “університетської автономії” і наполягали на поверненні вступних іспитів, не виступив проти такого жорсткого регулювання. Так за що тоді вболівають ректори, агітуючи за повернення іспитів?

Ще однією новацією вступної кампанії–2011 стане обмеження кількості творчих конкурсів, які можуть проводити університети. Якщо минулі роки ВНЗ мали право провести два чи навіть три творчі конкурси при зарахуванні художників чи акторів, то з цього року університети можуть виставляти тільки одну оцінку за творчий конкурс, незалежно від кількості етапів його проведення. Це нібито урівняє в правах різних вступників і забезпечить об`єктивні критерії відбору. Питання в тому, які здібності може об`єктивно оцінити ЗНО і наскільки вони будуть доречними для представників творчих професій?

Бонусні 20 балів – приманка для майбтуніх математиків

Іншою новацією 2011 року стане врахування “додаткових балів” при вступі. В Умовах визначено кілька можливостей, для отримання таких балів.

Перша – повернення підготовчих курсів. Щоправда, бонус у вигляді 20 балів отримають тільки ті слухачі, які вступатимуть на природничо-математичні та інженерно-технічні спеціальності.

Подейкують, це було зроблено на вимогу ректорів технічних університетів, які почали втрачати абітурієнтів, оскільки ті, хто добре здавав математику, попри здатність до успішного навчання на технічних спеціальностях, вступали на економіку. У результаті цього технічні університети отримали студентів, котрі не змогли вступити на більш престижні економічні спеціальності, і не мали достатньої компетенції, знань чи інтересу у технічних науках.

20 балів – це максимум, проте ця цифра не є автоматичною, а залежить від підсумкової атестації. Тут, звісно, можливий елемент корупції, проте рівень корупції серед даних спеціальностей не є високим, оскільки вони не належать до переліку престижних.

Додаткові бали можна отримати і за перемоги на олімпіадах та конкурсі МАН на національному рівні. За перше місце – 50 балів, друге – 40, третє – 30.

Загалом, нарахування додаткових балів є кращою практикою, аніж автоматичне зарахування поза конкурсом тільки тих, хто переміг на національному рівні, як це відбувалось у попередні роки (при повному ігноруванні тих, хто посів другі чи треті місця).

Вступних іспитів не буде? А де гарантія?..

Фактично, ключові питання умов вступу залишились незмінними порівняно з цьогорічною кампанією. Проте насторожує те, що питання введення вступних іспитів в університетах продовжує обговорюватись, у тому числі на рівні народних депутатів та ректорів.

Зважаючи на те, що цього року пан Табачник поміняв умови вступу за два місяці до початку прийому документів, немає жодних гарантій, що наступного року не відбудеться того самого. Ректорське лоббі залишається дуже сильним і продовжує тиснути на МОН щодо повернення вступних іспитів.

Не демонізуючи образ ректорів загалом і вірячи, що частина з них щиро вболіває за рівень підготовки своїх студентів, є сумніви щодо причини повернення іспитів: чи то задля кращого оцінювання вступників чи для покращення фінансового стану?

Враховуючи надзвичайно низький рівень зарплат в освітянській сфері, питання корупції залишається загальним тлом, на якому відбуваються усі дискусії довкола освітніх питань. Ректори не виступають з публічними заявами про вимоги покращення фінансування освіти з такою настирливістю, з якою вимагають повернення вступних іспитів. Тож ніхто не може гарантувати, що умови вступу не зміняться ближче до вступної кампанії, коли вщухнуть виборчі пристрасті.

Інна Совсун,

Києво-Могилянська Академія, Центр дослідження суспільства

УНІАН-Освіта