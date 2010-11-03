Журналіст вважає, що Кравченка вбили замовники справи Гонгадзе

Журналіст Олексій ПОДОІЛЬСЬКИЙ, який проходить як потерпілий у справі екс-генерала міліції Олексія ПУКАЧА, вважає, що колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Кравченка вбили замовники справи Георгія Гонгадзе.

Як пише газета «Сегодня» (№244 від 3 листопада), О.ПОДОЛЬСЬКІЙ опублікував витяги з кримінальної справи з розслідування загибелі Ю.Кравченка навесні 2005 року. Газета нагадує, що О.ПОДОЛЬСЬКИЙ був першою (з відомих) жертвою О.ПУКАЧА і його підручних, тому має статус потерпілого і може знайомитися з об`єднаною справою (туди входять і матеріали стосовно загибелі Ю.Кравченка).

«Кому було вигідно його прибрати? Звичайно, тим, хто «замовив» йому Гонгадзе...», - сказав О.ПОДОЛЬСЬКИЙ.

За словами журналіста, експертизи, відповідаючи на запитання, хто стріляв, не стверджують, а допускають, що двічі стріляв сам Ю.Кравченко, причому, найімовірніше, правою рукою. «При цьому на ній взагалі немає слідів крові. Експерти вважають: це тому, що він, мовляв, лівою рукою (залитою кров`ю) закривав праву. І на підлозі під підборіддям - величезна калюжа крові. Спробуйте накрити одну руку другою і підставте під струмінь води: залишиться одна зовсім сухою? Причому пістолет, який був у правій руці, залитий кров`ю. Більше того, кров не потрапила на праву руку навіть після другого пострілу, проведеного впритул до скроні. Чому так - експерти не пояснюють», - сказав О.ПОДОЛЬСЬКИЙ.

Він також зазначив, що якщо той, хто стріляє знаходиться на місці, то всі гільзи потраплять приблизно в один сектор. «Кравченко, судячи по слідах, стріляв з одного місця. Але одна гільза опинилася там, де й мала бути, а друга - в іншому кутку сараю, та ще в корзині для сміття. Експерти припустили: вона, мовляв, зрикошетила від стінки. Але коли у вигляді експерименту 9 разів повторили постріли Кравченка, то всі 9 гільз опинилися там, де й перша. І жодна не торкнулася стін сараю...», - підкреслив О.ПОДОЛЬСЬКИЙ.

Крім того, він зазначив, що, згідно з експертизою, передсмертна записка Ю.Кравченка написана кульковою ручкою на листку, вирваному з блокнота. Також експерти стверджують, що написана вона була безпосередньо напередодні смерті. «Ю.Кравченко зі свого житла не відлучався з вечора. Проте навіть ретельні пошуки не дали результату: ні ручки, якою писалася записка, ні блокнота, звідки вирваний лист, не знайшли. Відповідь на цю загадку може бути проста: ці речі не належали покійному і їх принесли із собою вбивці», - додав він.

За словами О.ПОДОЛЬСЬКОГО, є ще ряд ознак того, що самогубства не було. «Є свідки, які кажуть, що Кравченко ніколи не став би стріляти в підборіддя (він не раз за такий постріл критикував генерала Кочегарові, який стріляв у себе ). Є психологія суїциду, що не в`яжеться з особою екс-міністра. Є й ряд просто фізіологічних ознак, які свідчать про неможливість самогубства в тих умовах», - сказав журналіст.