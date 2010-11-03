Хворих на туберкульоз ув’язнених триматимуть у спецлікарнях СІЗО

Генеральна прокуратура України скасувала норму Правил тримання осіб, узятих під варту і засуджених, у слідчих ізоляторах Державного департаменту України з питань виконання покарань, згідно з якою адміністрації СІЗО відмовляли у прийомі взятих під варту осіб з підстав наявності у них захворювання на туберкульоз.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, про це Омбудсмана Ніну КАРПАЧОВУ поінформував генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО.

З метою вирішення питання належного лікування у слідчих ізоляторах усіх узятих під варту осіб, хворих на туберкульоз, керівництвом Держдепартаменту з питань виконання покарань видано наказ, відповідно до якого у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Луганській, Одеській, Харківській та Херсонській областях передбачено створення дільниць СІЗО на територіях спеціалізованих туберкульозних лікарень установ виконання покарань. Нещодавно розпочато створення першої такої дільниці у Донецькій області при туберкульозній лікарні Жданівської виправної колонії № 3, інформує Омбудсмана генпрокурор.

Крім того, МВС видано нові відомчі нормативно-правові акти, які передбачають стандарти медико-санітарного забезпечення ув`язнених.

Зокрема, Правилами внутрішнього розпорядку в ізоляторах тимчасового тримання визначено, що кожна особа у період перебування в ІТТ проходить первинний медичний огляд та обов`язкове медичне обстеження, що включає загальний лікарський огляд, рентгено-флюорографічне обстеження, а за необхідності – лабораторне обстеження та інші види досліджень. У разі виявлення у громадян захворювання на активну форму туберкульозу вони направляються для лікування до територіальних протитуберкульозних закладів, де перебувають під охороною працівників міліції. Регіональними управліннями органів внутрішніх справ та охорони здоров`я в обласних територіальних протитуберкульозних медичних закладах створено й обладнано 112 спеціальних палат на 433 місця для лікування таких хворих.

Загалом за останні півтора року до дисциплінарної відповідальності притягнуто майже 2 тисячі працівників органів внутрішніх справ, які порушили конституційні права затриманих і взятих під варту осіб, не забезпечили дотримання визначених законодавством строків, режиму, умов тримання і надання якісної медичної допомоги.

Омбудсман розцінює вжиті заходи як конкретні кроки у вирішенні актуальної проблеми забезпечення прав ув’язнених, хворих на туберкульоз