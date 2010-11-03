Янукович звільнив Медведька

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ звільнив Олександра МЕДВЕДЬКА з посади генерального прокурора.

Про це йдеться в указі В.ЯНУКОВИЧА від 3 листопада, текст якого розміщено на сайті глави держави.

Як повідомлялося, п’ятирічний конституційний термін повноважень генерального прокурора О.МЕДВЕДЬКА спливає 4 листопада 2010 року.

Згідно з Конституцією, Президент України зобов’язаний подати на затвердження до Верховної Ради нову кандидатуру генерального прокурора.