Польським журналістам світить два роки за статтю про Смоленську катастрофу

Варшавська окружна прокуратура порушила справу проти журналістів тижневика Wprost за публікацію матеріалів слідства у справі про катастрофу президентського літака поблизу Смоленська у квітні цього року.

Як повідомили УНІАН у прокуратурі, законодавством за таке порушення передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком до двох років.

„Як показує публікація, журналісти незаконно отримали копії актів слідства, фрагменти яких були зацитовані в матеріалі без згоди прокурора, який веде справу”, - зазначили у прес-службі.

У повідомленні наголошується, що публікації однозначно не підтверджених матеріалів слідства негативно впливають на хід розслідування справи, дезінформують громадськість та можуть порушувати права родичів жертв катастрофи.

„Певні тези у статті де-факто вказують винних у катастрофі ще до завершення розслідування спеціально визначених державою органів”, - наголосили у прокуратурі.

У прес-службі також повідомили, що у зв’язку із справою проти журналістів прокуратура вирішила заборонити особам, які мають доступ до матеріалів слідства (зокрема, родичам загиблих), копіювати їх.

2 листопада тижневик Wprost із посиланням на матеріали слідства написав, що прокуратура ретельно вивчає питання, чи міг головнокомандувач Військово-повітряних сил Польщі Анджей Бласік керувати президентським Ту-154 на момент його посадки у Смоленську 10 квітня 2010 року.

Зібрані прокуратурою матеріали, які наводить видання, свідчать, що А.Бласік мав "важкий характер", міг бути в конфлікті із пілотами президентського літака, й нібито раніше вже перебирав на себе управління літаками.

Деякі польські ЗМІ писали, що А.Бласік того дня міг зайняти крісло другого пілота Ту-154, водночас Gazeta Wyborcza писала, що це навряд чи було можливо, оскільки він не мав офіційних прав на управління такого типу літаком.

Довідка УНІАН. 10 квітня 2010 року Президент Польщі Лех Качинський з дружиною та делегацією польських високопосадовців загинули в авіакатастрофі під час заходження на посадку на військовий аеродром у Смоленську літака Ту-154.