Судді Вищого спеціалізованого суду поки тулитимуться в Онопенка

Голова Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ Леонід ФЕСЕНКО заявляє про відсутність конфлікту через приміщення з Верховним Судом України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на своїй першій прес-конференції на посаді голови Вищого спеціалізованого суду.

«Ми не будемо виселяти, як нам закидають, суддів Верховного Суду. Конфлікту ніякого не буде. Все будемо робити поступово», - сказав Л.ФЕСЕНКО.

Водночас він підтвердив, що проблема є – проблема розміщення суддів спеціалізованого суду. За його словами, зараз судді нового суду займають кабінети 15 суддів Верховного Суду України, які звільнилися. Л.ФЕСЕНКО зауважив, що поки не буде вирішено питання з приміщенням для Вищого спеціалізованого суду, його судді розміщатимуться по двоє, а можливо, і по троє у кабінетах звільнених суддів ВСУ.

Він зауважив, що нову будівлю для Вищого спеціалізованого суду можна звести на території автостоянки ВСУ, про що, зокрема, сьогодні вони домовились з головою ВСУ Василем ОНОПЕНКОМ.

Також Л.ФЕСЕНКО повідомив, що суду виділено на утримання до кінця цього року 10 млн. грн., а на наступний рік, як обіцяють, буде надано 190 млн. грн., з яких 15 млн. грн. планується спрямувати на будівництво нового приміщення для суду.

Як повідомляв УНІАН, 28 жовтня В.ОНОПЕНКО заявив, що у Верховному Суді України вважають незаконним рішення уряду від 26 жовтня про передачу у користування Вищому спеціалізованому суду з розгляду цивільних і кримінальних справ двох приміщень ВСУ на вул. Пилипа Орлика, 4 і 4а та оскаржуватимуть це в Окружному адміністративному суді Києва.