В Україні погіршало з релігійними свободами

Експерти висловили занепокоєння погіршенням стану релігійної свободи в Україні.

Про це заявила Рада директорів Української Асоціації релігійної свободи (УАРС) під час засідання, яке відбулось у приміщенні Інституту філософії НАН України, повідомляє Інститут релігійної свободи.

Учасники зустрічі провели аналіз стану релігійної свободи в Україні. В результаті Рада директорів УАРС висловила занепокоєння погіршенням міжконфесійних стосунків, причиною якої вважає особливе ставлення представників влади до однієї Церкви та фактичну дискримінацію усіх інших.

Експерти також відзначили, що підготовка нової редакції Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» відбувається не достатньо публічно та без обговорення його положень у широкому колі зацікавлених осіб – представників Церков і релігійних організацій, експертів та віруючої громадськості.