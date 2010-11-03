Міжнародна конференція “Інновації в адмініструванні судів”

4 листопада - 10-00 - Відбудеться Міжнародна конференція “Інновації в адмініструванні судів”. Організатор – Проект ЄС “Прозорість та ефективність функціонування судової системи України: компонент державної служби” спільно з ВСУ. (Український дім, вул. Хрещатик, 2). Потрібна акредитація. E-mail: alebedeva@ukr.net. Телефон для довідок: 098-002-52-44.

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