Прес-конференція на тему: “Чи дійсно вибори відповідають міжнародним стандартам?”

4 листопада - 12-00- Прес-конференція на тему: “Чи дійсно вибори відповідають міжнародним стандартам?”. Громадські спостерігачі дадуть загальну оцінку місцевих виборів від прийняття закону до дня голосування і процесу підрахунку голосів. Учасники прес-конференції розкажуть: як проходили місцеві вибори; наскільки вибори відповідали європейським стандартам; чи очікувати скасування результатів виборів; коли завершиться підрахунок голосів. Учасники: Ольга Айвазовська, Громадянська мережа ОПОРА; Андрій Когут, Громадянська асамблея України; Ігор Когут, Лабораторія законодавчих ініціатив, Мережа підтримки реформ; Наталія Линник, Комітет виборців України (Прес-центр Громадянської асамблеї України «Місцеві вибори — 2010: факти, порушення, тенденції», вул. Ярославів вал, 9, конференц-зала, 1 поверх). Телефони: +380 63 628-68-69, +380 63 617-97-05, assembly@gau.org.ua.

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