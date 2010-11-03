4листопада - 14-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Системна фальсифікація виборів у місті Буча та бездіяльність правоохоронців". Про численні випадки підкупу виборців, вкидання бюлетенів та небажання міліціонерів стати на заваді порушення закону розкажуть: депутат Бучанської міської ради голова місцевого осередку ГП «ПОРА» Ігор Бартків, депутат міської ради Іван Лисенко. Іван Лисенко детально розповість про те, як замість того, щоб перешкодити вкиданню бюлетенів, спочатку його побили, а потім запроторили за грати (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал).Телефон: 0674906278. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.