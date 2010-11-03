Прес-конференція: «Яким є життя на 907 гривень: приклади 5-ти громадян з 2 мільйонів»

5 листопада об 11-30 в УНІАН відбудеться підсумкова конференція: «Яким є життя на 907 гривень: приклади 5-ти громадян з 2 мільйонів» за результатами соціального експерименту «Життя на прожитковий мінімум», під час якого 5 активістів з різних регіонів України місяць жили на 907 гривень. Під час конференції будуть оголошені стратегії виживання кожного учасника, оприлюднені їхні щоденники, запропоновані пропозиції щодо зміни нарахування прожиткового мінімуму в Україні та анонсовані подальші соціальні експерименти НФПУ. Учасники: Мирослав Якібчук, голова НФПУ, Євгенія Суярко, журналіст, м. Суми, Іван Місяць, охоронець, м. Вишгород, Сергій Чижів, профспілковий діяч, м. Запоріжжя (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефон: +38 067 218 7752.