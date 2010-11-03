5 листопада о 14-30 в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Гільйотина для малого бізнесу – знищення майбутнього держави».

4-5 листопада біля Верховної Ради України Асамблея громадських організацій малого і середнього бізнесу продовжує безстрокову акцію протесту проти знищення підприємництва як основної частини середнього класу України, зокрема за вилучення з розгляду прийнятого в першому читанні проекту податкового кодексу, відмову від пенсійних поборів та за реальну реформу пенсійної системи, проти доносів у бізнесі як інструменту нечесної конкуренції, за вільні засоби масової інформації, які адекватно відображають позицію підприємництва з усіх контраверсійних питань. 4 листопада біля Верховної Ради починає функціонувати наметове містечко.

Учасники прес-конференції: Ігор Гурняк, голова координаційної ради Асамблеї громадських організацій малого і середнього бізнесу; члени Координаційної ради: Олександр Супрунюк (Хмельницька область), Ірина Касьян (Вінниця), Петро Мокрій (Тернопіль), Андрій Панайотов (Київ),Павло Жовніренко (Київ), Ігор Запрудський (Луганськ), Лідія Кривенко (Запоріжжя), Олександр Томасевич (Умань). (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефони: 095-3578739, 050-3308630.

Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.