Азаров скасував частину пенсійних надбавок населенню

Кабінет Міністрів України своєю постановою №976 від 27 жовтня 2010 року скоротив пенсійні надбавки для окремих категорій населення.

Згідно з текстом документа, розміщеного на сайті уряду, вносяться зміни до постанови Кабміну №530 від 28 травня 2008 року – скасовуються дія п.3 цієї постанови.

Зазначений пункт передбачає, що нарахування підвищеної пенсії або щомісячної довічної грошової соціальної допомоги, яка виплачується замість пенсії, згідно із Законом «Про жертви нацистських переслідувань», проводиться в таких розмірах:

колишнім неповнолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 18 років) в`язням концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання, створених фашистською Німеччиною та її союзниками в період ВВВ і Другої світової війни, а також дітям, які народилися в цих місцях, – на 25%; колишнім неповнолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) в`язням концтаборів, гетто, інших місць примусового утримання, визнаних інвалідами першої, другої, третьої груп загального захворювання та з інших причин, – відповідно на 50%, 40% і 30% тощо.

Як повідомляв УНІАН, Україна відмовилася від можливого підвищення пенсійного віку для жінок. За словами віце-прем`єр-міністра України Сергія ТІГІПКА, уряд знайшов компенсатори тих доходів, які планувалося отримати до Пенсійного фонду від підвищення пенсійного віку для жінок. С.ТІГІПКО уточнив, що мети буде досягнуто за рахунок скорочення витратної частини Пенсійного фонду.