Український єпископ став "персоною нон грата" в Узбекистані

Єпископа Всеукраїнського союзу об`єднань євангельських християн-баптистів В`ячеслава НЕСТЕРУКА, який в рамках офіційного візиту приземлився в Узбекистані, затримали прикордонники, а через декілька годин без яких-небудь пояснень відправили літаком назад до України.

Про це кореспондентові УНІАН повідомила прес-секретар Всеукраїнського союзу церков євангельських християн-баптистів (ЄХБ) Валентина КРИЦЬКА.

За її словами, пастор В.НЕСТЕРУК на запрошення духовного керівництва Узбецького союзу християн-баптистів прилетів на святкування 110-ої річниці найбільшої церкви в Ташкенті. За попередніми даними, там зібралося близько 600 християн.

Як повідомила В.КРИЦЬКА, єпископа християн - баптистів України затримали представники прикордонної служби Республіки Узбекистан в аеропорту Ташкента під час перевірки документів і завели в окрему кімнату, де знаходилися ще двоє затриманих. З ними пастор В.НЕСТЕРУК провів в кімнаті близько двох годин.

Після цього повернулися прикордонники і, нічого не пояснюючи, повели єпископа за собою. Пастора В.НЕСТЕРУКА на спеціальному автобусі підвезли до трапу літака, а його документи передали головній стюардесі. Паспорт єпископові повернули вже на українській території після приземлення літака.

За словами В.КРИЦЬКОЇ, серед причин, чому голову Всеукраїнського союзу об`єднань ЄХБ затримали відразу після посадки літака, неофіційно вказують на те, що баптисти вже встигли зарекомендувати себе в місіонерській діяльності в мусульманському Узбекистані.

«На превеликий жаль, останнім часом спостерігається тенденція незрозумілої поведінки стосовно християн і їх переконань з боку мусульманських країн», - стверджують в прес-службі Всеукраїсьнкого союзу церков ЄХБ.