Мерія Москви дозволила мітинг десантників

09:20, 04 листопада 2010
Права людини
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СДР проти військової реформи

Мерія Москви дозволила Союзу десантників Росії мітинг проти військової реформи, намічений на 7 листопада на Поклонній Горі. Дозволена кількість учасників не має перевищувати 5 тис. осіб.

Як повідомляє Газета.ру, СДР виступив із зверненням до президента Медведєва, в якому вимагає усунути з посади міністра оборони Анатолія Сердюкова.

Конфлікт між ПДВ і міністром оборони Анатолієм Сердюковим загострився в жовтні, під час поїздки міністра до навчального центру ПДВ «Сельці» Рязанського вищого командного училища ПДВ.

Командувач училища  в різкій формі дістав зауваження  за побудований на території центру храм. Союз десантників звернувся до президента Дмитра Медведєва, патріарха Кирила та громадян країни, поскаржившись на дії Сердюкова. Нібито за підлеглого вступився і командувач ПДВ генерал-лейтенант Шаманів. Пізніше Шаманов і Сердюков спростували чутки про конфлікт, проте храм був перенесений у сусіднє село.

 

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