Вибори у Вишневому: адмінресурс, виявляється, не всесильний

Маски-шоу розпочалися після закриття дільниць, коли в приміщеннях, що охоронялися міліцією, з’явилися справжні розпорядники дійства – молодики бандитської статури…

З вікон потягів, що прямують на південь та захід України, через 15 хвилин після Києва відкриваються величезні панно (увечері – з підсвіткою): «Вишневе – Місто Духовності і Добра».

Місцеві гострослови перефразували цю заяложену банальність, яку тепер уже екс-мер Гошко наказав почепити чи не на кожному вільному фасаді, на «Місто Здирництва і Бабла». Перефразували після того, як перший заступник мера Стужук був схоплений рік тому на гарячому при отриманні хабара в 2,5 млн. грн. (справа досі розглядається у Броварському суді; є всі підстави вважати, що з її розглядом зумисне зволікали до виборів 31 жовтня, аби не капали зайвий раз брудні краплі на міліцейський та отаманський мундири міського голови Вишневого).

Гошко Анатолій Олександрович упевнено почувався на старті перегонів. Заїжджі соціологи малювали йому позахмарні рейтинги, ще б пак – з кранів повсякчас тече гаряча вода, центральна вулиця (яка одного дня, вірив він, буде перейменована в його честь) обрамлена гранітними бордюрами та алюмінієвими стовпами, японські архітектурні бюро розробляють за його замовленням екстравагантні химери майбутнього приміщення міськради, а місцева підконтрольна газета лає всіх, хто наважується мати при собі думку, відмінну від бачення міського голови.

А головне – чинного мера підтримала Партія регіонів! Якщо до аудієнцій у високих кабінетах мер Вишневого не мав жодних сумнівів у своїй обраності, то після відвідин проспекту Перемоги в Києві (Києво-Святошинська райдержадміністрація) та Площі Лесі Українки (Київська обласна адміністрація), ця впевненість почала межувати з богообраністю.

Адже ні в нього, ні в партії влади, яка на Київщині, як і в решті регіонів, загнуздала всіх (з поодинокими винятками) мерів і освятила їх своїм заступництвом, не було ані найменшого сумніву в тому, що жителі Вишневого безсловесно й покірно погодяться виконати роль статистів.

Вважалося аксіомою, що ці статисти вдовольняться безперебійним опаленням і гарячою водою і не зважатимуть на те, що недужий мер місяцями перебуває в лікарнях, а не на робочому місці; що його неадекватна поведінка під час сесій перетворює пленарні засідання на балаган; що вони не задаватимуть запитання, чи тільки для себе брав його перший заступник хабара.

Тим більшим був шок кандидата від партії влади і самої партії, коли дані з 14 дільниць міста склалися в беззаперечну картину – міський голова програв своєму суперникові одну тисячу шістдесят п’ять голосів.

Міським головою Вишневого став Ляшенко Микола Миколайович. На заваді його мерству не став навіть Ляшенко Микола Олексійович, скромний холостяк з Троєщини, якого відомо яким вітром завіяло у Вишневе зі столиці і якого вишнівчани досі в очі не бачили. Утім, як не бачили й під час виборів.

У перемозі автентичного Ляшенка над міською та районною номенклатурою зашифровано ДНК майбутніх перемог автентичних демократичних сил на майбутніх виборах. Утім, так само заховані й ризики.

На силу – відповідати силою

Прихильники Ляшенка на тиск і залякування дали якщо й не симетричну відповідь, то гідну й цивілізовану. У неділю процес голосування демонстративно проходив у межах хай якого, але закону, маски-шоу розпочалися після закриття дільниць, коли в приміщеннях, що охоронялися міліцією, з’явилися справжні розпорядники дійства – молодики бандитської статури й невідомої реєстрації, котрі почали шикувати і членів комісій, і спостерігачів, і довірених осіб кандидатів. Але команда Ляшенка дала адекватну відповідь: у ній теж знайшлися міцні чоловіки, котрі не дозволили «бритоголовим» емісарам чинити «безпредєл»... До слова, серед членів комісій не було жодного представника кандидата в мери Ляшенка – ТВК ретельно відфільтрувала таких на етапі створення дільничних комісій, де не знайшлося місця представникам всіх опозиційних партій. Однак жорсткий контроль за підрахунком голосів унеможливив масштабні фальсифікації, що готувалися. Переломним був момент, коли голови ДВК зрозуміли, що кандидат, якого наказано цькувати, перемагає не на поодиноких, а майже всіх дільницях. Напевне, тоді в їхні голови й закралася крамольна думка – а якщо він справді стане мером?

(На відміну від бюлетенів у міськраду, мало хто зі спостерігачів пильнував підрахунок голосів до обласної ради. Чи варто після цього дивуватися радості губернатора Присяжнюка, який уже порахував, що «за попередніми підрахунками результатів виборів до органів місцевої влади, у Київській області на 90% одномандатних мажоритарних округів здобули перемогу кандидати, висунуті Партією регіонів»).

Демократи таки об’єднуються не лише перед розстрілом

Особливістю виборів по-вишнівськи було й те, що амбіції і гонор окремих кандидатів, які витоптували спільне антигошківське електоральне поле, в останній момент поступилися місцем прагматизму й тверезому розрахунку. Кілька кандидатів, котрі потенційно могли забрати голоси в Ляшенка, знялися з перегонів на користь лідера й додали йому енергії на фініші.

У штабі переможеного мера до останнього не вірили, що таке можливе. У результаті голоси не розпорошувалися, а двобій Ляшенко – Гошко впевнено виграв опозиціонер, якого мер ще за два дні до виборів поливав брудом зі сторінок муніципальної газети, фінансованої коштом платників податків.

«Регіони» не всесильні

Вибори у Вишневому продемонстрували: якщо агресивний адмінресурс партії влади наштовхується на відмінно продуману, добре обставлену оборону, яка в потрібний момент переростає в контрнаступ, – перемога можлива. Надто якщо її результати захищаються. Адже у Вишневому переміг не лише новий мер, а і його команда. За результатами виборів як за партійними списками, так і за мажоритарними округами, новий міський голова Вишневого сформує стійку більшість – і може обійтися при цьому без «Регіонів».

Попит на нові обличчя

Ще одна передумова успіху Миколи Ляшенка у Вишневому – вишнівчани, як і більшість українців, утомилися від заїжджених персон у політиці й потребують нових облич. Цим, зокрема, пояснюється й той факт, що цілком несподівано перше місце у Вишневому на виборах за партійним списками посіла партія «Удар» Кличка.

Ризики

Важливо, аби Микола Ляшенко не виявився таким же спецпроектом влади, яким став «Громадянський актив Києва», що Троянським конем Черновецького був заведений у міськраду Києва.

…Тим часом Вишнівська ТВК все ще не може визнати беззаперечного переможця виборів у Вишневому – у голови комісії загострилася хвороба горла і вона не може зачитати протоколи з дільниць.

Станіслав Голубенко