Пшонка думає, що закон про прокуратуру застарів

Кандидат на посаду генерального прокурора Віктор ПШОНКА виступає за ухвалення нового Кримінально-процесуального кодексу та закону про прокуратуру.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ПШОНКА заявив сьогодні у Верховній Раді під час розгляду подання Президента щодо призначення нового генпрокурора.

«Невідкладним є ухвалення нового Кримінально-процесуального кодексу, який має забезпечити послідовність перетворень, їх відповідність національній правовій системі, а також фінансовим можливостям держави», - сказав він.

За словами В.ПШОНКИ, це не тільки зобов’язання України перед Радою Європи, але й нагальна суспільна потреба у зміцненні правоохоронної системи та наповнення її сучасним змістом.

На думку В.ПШОНКИ, необхідно також ухвалити пакет нових антикорупційних законів.

«Крім того, хотів би наголосити на актуальності оновлення законодавчої бази діяльності органів прокуратури.

Нинішньому закону про прокуратуру майже 20 років, і тому в багатьох аспектах він не відповідає сучасним викликам», - сказав В.ПШОНКА.