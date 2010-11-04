Україна має нового Генпрокурора

11:19, 04 листопада 2010
Права людини
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За 292 народних депутати

Верховна Рада України дала згоду на призначення Віктора ПШОНКИ генеральним прокурором України.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення такого рішення проголосувало 292 народних депутатів із 421, зареєстрованих у сесійній залі.

Після голосування голова ВР Володимир ЛИТВИН подякував Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ, який брав участь у розгляді цього питання.

 

 

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