Україна має нового Генпрокурора

За 292 народних депутати

Верховна Рада України дала згоду на призначення Віктора ПШОНКИ генеральним прокурором України. Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення такого рішення проголосувало 292 народних депутатів із 421, зареєстрованих у сесійній залі. Після голосування голова ВР Володимир ЛИТВИН подякував Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ, який брав участь у розгляді цього питання.

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