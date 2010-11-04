Україна має нового Генпрокурора
11:19, 04 листопада 2010Права людини
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За 292 народних депутати
Верховна Рада України дала згоду на призначення Віктора ПШОНКИ генеральним прокурором України.
Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення такого рішення проголосувало 292 народних депутатів із 421, зареєстрованих у сесійній залі.
Після голосування голова ВР Володимир ЛИТВИН подякував Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ, який брав участь у розгляді цього питання.
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