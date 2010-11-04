Син екс-лідера Руху В`ячеслава Чорновола народний депутат Тарас ЧОРНОВІЛ дав дозвіл на ексгумацію тіла його батька.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив кандидат на посаду генпрокурора України Віктор ПШОНКА сьогодні на засіданні Верховної Ради.

Він зазначив, що кримінальна справа щодо загибелі В.Чорновола розслідується, і «всі ті звернення, які надходять до Генеральної прокуратури, слідчо-оперативна група відпрацьовує».

«На сьогодні є дозвіл сина В’ячеслава Чорновола – Тараса ЧОРНОВОЛА на ексгумацію тіла його батька. Письмовий дозвіл, так, як це вимагає диспозиція закону», - наголосив В.ПШОНКА.

За його словами, ця експертиза та ряд інших експертиз будуть долучені до матеріалів розслідування даної справи.

Довідка УНІАН. В.Чорновіл трагічно загинув в автокатастрофі на трасі Бориспіль-Золотоноша 25 березня 1999 року.

У березні цього року заступник генерального прокурора України Віталій ЩОТКІН заявляв, що Т.ЧОРНОВІЛ ще не дав згоди на проведення ексгумації тіла батька.