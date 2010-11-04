Пшонка прогнозує розкриття справи про зникнення Климентьєва

Кандидат на посаду генерального прокурора України Віктор ПШОНКА прогнозує успішне розкриття справи про зникнення харківського журналіста Василя КЛИМЕНТЬЄВА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ПШОНКА сказав на засіданні парламенту, відповідаючи на запитання народних депутатів.

Він нагадав, що правоохоронні органи порушили кримінальну справу про зникнення журналіста, і її розслідування триває.

«У місті Харків працює потужна слідчо-оперативна група з керівників МВС, з центрального апарату і центрального апарату Генпрокуратури», - сказав В.ПШОНКА.

Він зазначив, що кримінальна справа «розслідується професійно і, я думаю, що буде успіх по розкриттю цього злочину».

«Але, повірте, там є багато версій, і вони відпрацьовуються, і для цього потрібен час», - додав В.ПШОНКА.

Як повідомляв УНІАН, дружина В.КЛИМЕНТЬЄВА повідомила про зникнення чоловіка 12 серпня. У ході перевірки встановлено, що 11 серпня В.КЛИМЕНТЬЄВ виїхав з дому з невідомим чоловіком на автомобілі «БМВ» у невідомому напрямку. Дзержинський райвідділ міліції Харкова порушив кримінальну справу за статтею «навмисне вбивство» за фактом зникнення В.КЛИМЕНТЬЄВА.

17 серпня міліція Харківської області повідомила, що у човні, який плавав на Печенізькому водосховищі, було знайдено мобільний телефон В.КЛИМЕНТЬЕВА, однак міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ заявив, що знайдений телефон не належить зниклому, його власністю є лише сім-карта.

За словами А.МОГИЛЬОВА, слідство розглядає близько 10 версій зникнення журналіста.

Газета «Новий стиль» існує з 2004 року, відтоді вийшло 76 номерів. Друк газети здійснювався за кошти головного редактора. Основний напрям діяльності журналістів «Нового стилю» – розслідування порушень прав громадян чиновниками, правоохоронцями та суддями.