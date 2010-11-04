Показ фільмів про польську "Солідарність" за участі польського дисидента Мирослава Хоєцького

Польський Інститут у Києві та Посольство РП в Україні запрошують на перегляд фільмів Мирослава Хоєцького 5 листопада о 18.00 у Центрі Польських та європейських студій НаУКМА (вул. Волоська 10, підвальне приміщення 6 корпусу НаУКМА).

Мирослав Хоєцький (нар. 01.09.1949 р.) – польський видавець, продюсер, активний діяч опозиції. Син Марії Стипулковської-Хоєцької – учасниці Варшавського повстання.

У березні 1968 брав участь у студентському страйку Варшавського Політехнічного Інституту, за що йог обуло виключено з навчального закладу. У червні 1976 належав до учасників акції допомоги репресованим робітникам Урсуса і Радомя. У вересні 1977 р. Створив Незалежне Видавниче Представництво «NOWa» - найбільше видавництво, яке працювало поза цензурою. У березні 1980 р. Мирослав Хоєцький був арештований, голодував на знак протесту. У серпні цього ж року організовав видання часописів так званого другого обігу. Тоді ж став членом «Солідарності».У жовтні 1981 р. виїхав за кордон, де дізнався про введення військового стаену у Польщі. Залишаючись у еміграції у Парижі, видавав серед іншого, місячник «Контакт», займався виробництвом фільмів, присвячених найновшій історії і надавав технічну допомогу польському підпіллю. Співпрацював, серед інших, із Єжи Гедройцем. 1990 р. повернувся до Польщі. Є співзасновником першої комерційної телекомпанії NTW, засновником кіногрупи «Контакт».

Мирослав Хоєцький – ініціатор створення і почесний голова Товариства Вільного Слова. 31 серпня 2006 р. відзначений Президентом Лехом Качиньським Хрестом Командора Ордену Відродження.

Солідарність. Як ми зірвали залізну завісу, 2000, режисер –Кристина Мокросіньська, продюсер-Мирослав Хоєцький.

У назві фільму Кристини Мокросіньської і Габрієля Меретіка – французького корреспондента, працюючого у Польщі – слово «солідарність» пишеться маленькими літерами, оскільки це – не назва професійної спілки, громадського руху чи організації, а поняття етичної вартості, звичайної людської солідарності у діях і намірах. Вдало скомпоновані документальні кадри будують вражаючу кінооповідь з історіі Польщі ХХ ст. Дні болю, боротьби, врешті-решт перемоги, представили автори вражаючого кінодокументу. У картині використані унікальні хронікально-документальні кадри, які ніколи до того не демонструвалися у Польщі.

Падіння Імперії, 1957, режисер- Анджей Тітков, сценарій – Мирослав Хоєцький, Анджей Тітков.

Це історія про людей і народи, які боролися за визволення з-під окупації Радянського Союзу – імперії, що контролювала пів Європи і Азії і була загрозою для цілого світу. До фільму увійшли інтерв’ю з видатними політиками та діячами культури, серед них зокрема Лех Валенса, Вацлав Гавел, Вітаутас Лансбергіс, Желю Желев, Станіслав Шушкевич, Леонід Кравчук, Анджей Вайда.

Вхід вільний.

Польський Інститут у Києві - тел: (044) ) 288 03 04, 278 30 65, 278 16 01,

www.polinst.kiev.ua

Координатор – Олена Бабій

