Янукович придумав, чим зайняти працівників прокуратури

Працівники прокуратури мають бути залучені до проведення адміністративної реформи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Києві заявив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, представляючи співробітникам Генеральної прокуратури України нового генпрокурора Віктора ПШОНКУ.

«Я сподіваюсь, ми найближчим часом почнемо адміністративну реформу… Будемо створювати трирівневу систему влади, яка існує у всьому світі, і, скоріш за все, на наступному тижні ваші працівники будуть залучатися до цього питання», - сказав Президент.