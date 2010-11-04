Янукович придумав, чим зайняти працівників прокуратури
12:46, 04 листопада 2010Права людини
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Почнуть нову реформу
Працівники прокуратури мають бути залучені до проведення адміністративної реформи.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Києві заявив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, представляючи співробітникам Генеральної прокуратури України нового генпрокурора Віктора ПШОНКУ.
«Я сподіваюсь, ми найближчим часом почнемо адміністративну реформу… Будемо створювати трирівневу систему влади, яка існує у всьому світі, і, скоріш за все, на наступному тижні ваші працівники будуть залучатися до цього питання», - сказав Президент.
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