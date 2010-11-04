У Житомирі знову затримали білоруського опозиціонера

У Житомирі міліція знову затримала білоруського опозиціонера, молодіжного активіста і рок-музиканта Ігоря КОКТИША.

Про це повідомляє житомирська газета 20 хвилин.

"У нас біда. У квартиру увірвалася міліція, зв’язала всіх і підкинула траву, - повідомила телефоном керівник житомирської ініціативної групи «Міжнародної Амністії», дружина І.КОКТИША Ірина ТЮТЮННИК. – Зараз нас забирають у відділок".

Прибувши на місце, журналісти побачили близько 10 чоловіків у цивільному одязі, які ходили по квартирі. Один з них, представився співробітником відділу по боротьбі з незаконним обігом наркотиків УМВС України в Житомирській області. Говорили вони неохоче, сказали лише, що у квартирі знайшли наркотики. Понятих теж не представили.

"Поняті тут один до одного по імені звертаються. Своїх хлопців привезли!" - викрикнула І.ТЮТЮННИК з іншої кімнати. Після цих слів міліціонери виштовхали журналістів «20 хвилин» із квартири, відібравши фотокамеру.

За словами І.ТЮТЮННИК, свій візит міліціонери пояснили тим, що у квартирі КОКТИША знаходиться людина, яка перебуває у розшуку. Крім Ігоря та Ірини у квартирі знаходилось ще троє громадян Білорусії: подружжя Тетяна та Віталій ТИЩЕНКИ та Артем ДУБСЬКИЙ. Усіх їх затримали.

В управлінні УМВС житомирським журналістам поки що не надали жодних коментарів і не пояснили, у зв’язку з чим у квартирі КОКТИША проводився обшук і чому людей утримують під вартою.

Впродовж останнього часу усі затримані мешкали у Житомирі, пояснювали це тим, що у Білорусі не можуть почуватися вільними. Ігоря КОКТИША на батьківщині звинуватили у вбивстві після того, як він почав вести активну опозиційну діяльність, брав участь в акціях проти Олександра ЛУКАШЕНКА. Навіть після виправдувального вироку він відсидів більше 2,5 років у Сімферопольському СІЗО, поки не виграв справу в Європейському суді з прав людини. Віталія ТИЩЕНКА судили за шахрайство, а також «знаходили» в його квартирі наркотики і зброю після того, як він прийняв участь у мітингах підприємців. На Артема ДУБСЬКОГО звинувачення повалилися одне за іншим після аналогічної акції.

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