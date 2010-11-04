Доступ до інформації "по-регіональному": експерти критикують законопроект

Інститут Медіа Права закликає депутатів Верховної Ради відмовитися від розгляду законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо забезпечення доступу до публічної інформації)» (проект № 7321), авторами якого є народні депутати Олена БОНДАРЕНКО, Володимир ЛАНДІК та Юрій СТЕЦЬ.

Про це йдеться у заяві інституту, текст якої має в розпорядженні агентство УНІАН.

На думку експертів Інституту Медіа Права, вказаний законопроект суттєво обмежує права громадян в одержанні публічної інформації.

Інститут Медіа Права наголошує, що процес доступу громадськості до публічної інформації належним чином урегульований у проекті Закону України «Про доступ до публічної інформації» (проект № 2763) (автором якого є народний депутат Андрій ШЕВЧЕНКО – УНІАН), який наразі знаходиться на етапі повторного другого читання. Натомість проект № 7321, на думку медіа-юристів, є значно менш досконалим і звужує можливості в отриманні і поширенні інформації.

Так, за цим законопроектом строк відповіді на інформаційні запити становить 20 робочих днів, в той час як раніше зареєстрований проект № 2763 передбачав зменшення цього строку до 5 днів. Крім того, новий проект не містить так званого «трискладового тесту» - визнаної у Європі практики оцінки того, чи можна закривати певну інформацію від громадськості. У проекті № 7321 фігурують поняття «право власності на інформацію» та «державна власність на інформацію», що суперечить міжнародним стандартам і водночас дозволяє державі приховувати будь-які відомості. До того ж, поняття «службова таємниця» охоплює надто широке коло інформації. Окрім цього, посадовець не буде зобов’язаний мотивувати свою відмову в наданні інформації за запитом. «Законопроект також дозволить органам влади вимагати відшкодування моральної шкоди за поширення недостовірної інформації про них, що було заборонено ще у 2003 році», - йдеться у тексті заяви.

Також в Інституті Медіа Права звертають увагу, що проект О.БОНДАРЕНКО, В.ЛАНДІКА та Ю.СТЕЦЯ був зареєстрований із серйозним порушенням вимог Закону України «Про Регламент Верховної Ради України». «Зазначений законопроект є за змістом альтернативним до проекту № 2763, а внесення альтернативних законопроектів після прийняття первинного проекту у першому читанні не допускається», - зазначають експерти.

«Законопроект Олени БОНДАРЕНКО дуже слабкий, у багатьох питаннях він не покращує, а погіршує ситуацію як щодо доступу до інформації, так і щодо свободи слова в цілому. Відмовлятися зараз від законопроекту (А.ШЕВЧЕНКА – УНІАН), який вже пройшов багато раундів обговорень, міжнародних експертиз, підтриманий депутатами у першому читанні, для того, щоб починати роботу майже з нуля, беззмістовно», - заявив директор Інституту Медіа Права Тарас ШЕВЧЕНКО.

На його думку, «вкрай неякісний законопроект – ознака того, що Партія регіонів не сприймає його всерйоз і це лише спосіб тягнути час, а також недолуге пояснення виборцям, чому вони не голосують за проект від громадянського суспільства».

«Якщо Верховна Рада України відхилить законопроект Андрія ШЕВЧЕНКА, це означатиме, що вся кампанія за доступ до інформації провалена з вини Партії регіонів. Провалена свідомо і цинічно. А обіцянки Президента залишаться порожнім звуком», - сказав Т.ШЕВЧЕНКО.

Зважаючи на це, Інститут Медіа Права закликає Верховну Раду України "якнайшвидше ухвалити прогресивний законопроект № 2763, що перебуває на останньому етапі ухвалення". Водночас Інститут Медіа Права наголошує на необхідності відмовитися від розгляду законопроекту № 7321, що "суттєво обмежує права громадян в одержанні публічної інформації".

Як повідомляв УНІАН, 21 жовтня Верховна Рада перенесла на 2 листопада розгляд законопроекту «Про доступ до публічної інформації», автором якого є А.ШЕВЧЕНКО. Даний законопроект передбачає процедуру реалізації права на доступ до інформації шляхом подання запитів на інформацію, а також виконання обов’язку розпорядниками інформації оприлюднювати інформацію про свою діяльність.

Перед цим голова ВР Володимир ЛИТВИН поставив на «сигнальне голосування» даний законопроект, але він не набрав необхідної кількості голосів. За нього проголосували лише 174 (при необхідних 226 – УНІАН) із 429 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі. Не голосувала в повному складі фракція КПУ, а з фракції Партії регіонів “за” проголосував лише один народний депутат.

Після того, як була підтримана пропозиція щодо перенесення розгляду даного законопроекту на 2 листопада, В.ЛИТВИН звернувся до народних депутатів з проханням, щоб більше не було перенесень розгляду даного законопроекту, щоб «я не позичав очі в Сірка перед європейськими структурами».

1 листопада біля офісу Партії регіонів пройшла акція на підтримку проекту закону про доступ до публічної інформації. Журналісти й громадські організації звернулися до ПР із проханням прийняти 2 листопада даний законопроект.

Натомість 2 листопада у Верховній Раді України був зареєстрований ще один – альтернативний – проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо забезпечення доступу до публічної інформації)» (проект № 7321). Авторами цього законопроекту є народні депутати О.БОНДАРЕНКО, В.ЛАНДІК та Ю. СТЕЦЬ.