Світова преса: Янукович провалив тест на демократію

США розкритикували проведення Президентом Віктором ЯНУКОВИЧЕМ місцевих виборів в Україні, наголосивши на тому, що «вибори не відповідали стандартам відкритості та чесності».

З такою оцінкою Державного департаменту США українських виборів вийшло сьогодні американське видання The Wall Street Journal.

Видання нагадує, що 3 листопада Посольство США в Україні оприлюднило заяву про те, що вибори 31 жовтня стали кроком назад, порівняно із нещодавніми президентськими виборами. У заяві також засуджуються нещодавно прийняті зміни до виборчого законодавства, «які прямо спрацювали на користь провладної Партії регіонів».

«Недільні вибори стали першими при Президентові ЯНУКОВИЧУ, тому їх вважали перевіркою його відданості демократії. Реакція США доводить, що ЯНУКОВИЧ провалив цей тест на демократію», - пишуть також Джошуа ШАФФІН та Роман ОЛЕАРЧИК у матеріалі для американської Financial Times.

Видання цитує прес-секретаря Верховного представника ЄС з питань зовнішньої політики Кетрін ЕШТОН, яка занепокоєна повідомленнями про порушення під час голосування, зокрема зважаючи на досвід проведення в Україні виборів, які відповідали міжнародним стандартам.

«Вони підривають довіру народу до виборчого процесу та подальшого зміцнення демократії в Україні», - сказала прес-секретар.

Німецька Die Press звертає увагу «на відновлення старої практики фальсифікації результатів виборів по всій країні за допомогою так званого адміністративного ресурсу».

Ніко ЛАНГЕ у своїй статті, зокрема, пише: “За фасадом люб’язності здійснюється політика, яка підтримує старі структури, заважає справжній модернізації та зближує Україну з Росією, віддаляючи її від ЄС. Конкуренція тут не вітається, стандарти демократії та верховенства права часто зневажаються”.

Інформаційна агенція France Press цитує позицію Держдепартаменту США щодо порушень виборчого законодавства на виборах 31 жовтня: “Місцеві та іноземні спостерігачі на місцевих виборах в Україні зафіксували численні процедурні порушення у день голосування».

«При тому, що вибори, які привели ЯНУКОВИЧА до влади у лютому цього року, могли бути прикладом відкритості для всього пострадянського простору, місцеві вибори 31 жовтня відрізняються згортанням демократії», - зазначає France Press.