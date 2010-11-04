Прес-конференція на тему: «Пенсійна реформа в Україні: що і чому варто змінювати?»

5 листопада - 11-00 - У медіа-холдингу «Главред» відбудеться прес-конференція на тему: «Пенсійна реформа в Україні: що і чому варто змінювати?». Учасники: доктор економічних наук, голова Всеукраїнської спілки вчених-економістів Олександр Кендюхов, голова Асоціації підтримки прогресивних реформ В’ячеслав Редько, президент Центру ринкових реформ, екс-міністр економіки України, доктор економічних наук Володимир Лановий (вул. Стрітенська, 2/8). Телефони: (050) 357 86 27, (063) 701 04 56.

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