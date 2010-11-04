5 листопада - 14-30 - Круглий стіл на тему: «Пенсійна реформа: гідна старість чи боротьба за виживання?» Захід присвячений обговоренню проблем існуючої пенсійної системи, шляхів та реальних механізмів її реформування. Організатори - Комітет Верховної Ради України з питань промислової та регуляторної політики та підприємництва спільно з Аналітично-дорадчим центром Блакитної стрічки ЄС/ПРООН. Перед початком роботи круглого столу о 14.15 відбудеться брифінг народного депутата України, голови Комітету з питань промислової та регуляторної політики та підприємництва Наталії Королевської та директора Аналітично-дорадчого центру Блакитної стрічки Марчіна Свєнчіцкі. (конференц-зал ВРУ, вул. Грушевського, 5 (вхід через 9 під’їзд, вул. Грушевського 18/2). Вхід за картками акредитації. Телефон для довідок та додаткової акредитації: 067 760-98-73.