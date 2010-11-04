Чечетов: Ми працюємо, не чекаючи, коли нам американці чи марсіани подзвонять

Україна готова скористатися допомогою США при підготовці Виборчого кодексу.

Про це заявив в інтерв`ю УНІАН перший заступник лідера фракції Партії регіонів Михайло ЧЕЧЕТОВ, коментуючи заяву уряду США з приводу місцевих виборів, яку поширило Посольство США в Україні.

М.ЧЕЧЕТОВ сказав, що в цій заяві Україні пропонується допомога при підготовці Виборчого кодексу. «Коли розумні люди допомагають, то ми маємо ці рекомендації брати і використовувати з урахуванням наших національних інтересів», - сказав він. М.ЧЕЧЕТОВ зазначив, що «ми не відмовляємося від підтримки». При цьому він сказав, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ ще до виборів говорив про необхідність ухвалення такого кодексу.

За словами М.ЧЕЧЕТОВА, Виборчий кодекс потрібний «не тому, що Америка сказала чи Франція сказала», а для того, щоб «піти від порочної практики, коли законодавство підганяють під кон`юнктуру тих чи інших виборів».

М.ЧЕЧЕТОВ зазначив, що робота над кодексом ведеться, «не чекаючи, коли нам американці чи марсіани подзвонять».

Коментуючи заяву США з приводу того, що місцеві вибори не відповідали рівню відвертості та чесності, встановленому останніми президентськими виборами, М.ЧЕЧЕТОВ сказав, що «хай вони у себе розбираються». За його словами, в США зараз теж відбуваються вибори і там також багато порушень. «Хай вони у себе розбираються, з-за океану не так видно», - сказав він, при цьому додавши, що спостерігачі, які були в Україні, дали оцінки, згідно з якими «системних спотворень волі виборців не було», а були лише технічні проблеми.

Як сказав М.ЧЕЧЕТОВ, такі проблеми потрібно вирішувати в судах за кожним конкретним випадком.