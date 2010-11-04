Команда Януковича введе цензуру в Інтернеті?

Команда Президента Віктора ЯНУКОВИЧА планує запровадити цензуру в Інтернеті.

Про це на брифінгу у Верховній Раді заявила член фракції БЮТ Ольга БОДНАР, повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ.

Вона поінформувала, що Кабмін готує рішення про ліцензування Інтернет-видань.

«Це дуже вигідно Кабінету міністрів, тому що Інтернет має велику аудиторію і перспективи розвитку», - сказала народний депутат.

«Не викликає сумніву, що ця цензура буде політичною і матиме на меті перекрити будь-яку критику влади як з боку опозиції, так і вільного висловлювання оцінок дій влади самими користувачами Інтернету», - зазначила вона.

«Простіше кажучи, суспільство буде відрізане від можливості отримувати об’єктивну інформацію, спілкуватися між собою і об’єднуватись, чого власне найбільше боїться нинішня влада», - наголосила О.БОДНАР.

Народний депутат також зазначила, що запровадження ліцензування дозволить уряду стягувати додаткові кошти з власників сайтів, які, на її думку, «навряд чи будуть спрямовуватись на соціальні програми».

Вона наголосила, що фракція БЮТ виступає проти запровадження цензури в Інтернет-виданнях, тому зареєструвала законопроект про заборону цензурування інформації, яка розповсюджується всесвітньою мережею.

«Потрібно передбачити максимальні важелі впливу на владу для того, щоб вона не змогла цензурувати Інтернет-видання», - сказала О.БОДНАР.