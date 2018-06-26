Підприємці попередили владу: це остання мирна акція

Нас намагаються перетворити на злочинців, які даватимуть хабарі. Ми цього не допустимо. Крим не збирається виконувати їхніх законів… Справа не в кодексі, а в характері нашої влади… Репортаж з-під стін парламенту

Херсон? Є! Тернопіль? Є! Луганськ? Є! Кіровоград, Суми, Вінниця, Чернівці, Дніпродзержинськ, Донецьк, Львів, Ковель, Стрий, Біла Церква, Кременчук, Мелітополь, Одеса, Павлоград, Рівне, Житомир, Кам’янець-Подільський... Під Верховною Радою проходить перекличка. Сьогодні тут можна вивчати географію України – підприємці з усіх куточків країни протестують проти ухвалення Податкового кодексу.

– Ми підготували плакат: “Зроби подарунок Пенсійному фонду – помри молодим”, – розповідає підприємець зі Стрия. – Але ми такого подарунку не зробимо! Ми будемо жити і працювати. Але доки ми терпітимемо знущання, доки ми терпітимемо цю владу?!

– Ганьба! Ганьба! – лунало в натовпі. – Кодексу – ні! Ні – брехні!

Перші ряди представників малого бізнесу, окупувавши огорожу навколо подвір’я Верховної Ради, гучно стукають дерев’яними палицями по алюмінієвих відрах. Інші для створення “художнього шуму2 завбачливо принесли порожні пластикові пляшки з камінням усередині.

Гучномовець дістається підприємцю з Криму.

– Крим з вами завжди, сьогодні і завжди! – вигукує чоловік. – У 1995 році, коли ввели непосильні нарахування на заробітну плату, ми поховали тисячі підприємств. У 1998 році ми добилися спрощеної системи, яка дала змогу вийти з “тіні” й хоча б частині підприємців працювати чесно. Сьогодні пропонується Податковим кодексом платити більше, ніж працювати, а віддати більше, ніж є. Нас намагаються перетворити на злочинців, які даватимуть хабарі. Ми цього не допустимо. Крим не збирається виконувати їхніх законів. Якщо не буде переговорів і якщо не буде розумних податків, ми просто відмовляємося платити податки!

Куди не кинь оком – майоріють плакати: “Малому бізнесу Кабмін риє могили, то, може, треба готувати вила?”, “Полтава проти нового Податкового кодексу”, “Донбас проти податкового терору”, “Уряд Азарова – бери шинель...”, “Великим вареником можна подавитися”, “Безпорадна влада й уряд людей до крайнощів підбурять”, “Ні – азаровщині!”, “Правляча верхівка – ярмо на шиї України”, “Третій Податковий – ганебніший третього рейху”, (а під ним три поховальних вінки). Деякі представники малого бізнесу одяглися у футболки з написом “Влада – це я. Чиновник – мій найманий працівник”.

“Янукович – брехун! Тігіпко – брехун! Азаров – брехун!” – скандують протестувальники.

Біля парламенту посилюють охорону – очікується прибуття президента Януковича для представлення нового генпрокурора.

– Зараз сюди приїде президент, давайте кричати голосніше, щоб він нас почув! – закликає жінка з гучномовця.

– Президента – до народу! Янукович – до народу! – заревів натовп.

Проте це не допомогло – гарант протестувальників не почув чи, скоріше, не захотів почути.

– Я пенсіонерка, у мене пенсія 750 гривень. І двоє неповнолітніх дітей зростає – 15 і 13 років, – розповідає пані Катерина з Бучі. – Торгую на базарі, сплачую пенсійний внесок, цілих 33,2%. І вони зараз хочуть, щоб я залишилася безробітною! А в мене ж діти, хто про них подумає?

– Ми що, від хорошого життя на базарі стоїмо на пенсії? – обурюється її колега “по цеху”. Підприємниця з Білої Церкви підійшла до виступу творчо: зачитала перед натовпом вірша.

Хвала рукам, порепано-залізним,

Надірваним кравчучками стократ.

Вирує будмайдан капіталізму,

Гуде багатотисячний парад.

Хвала рукам учителя, доцента,

Конструктора, людини від землі,

Котрі отут – копієчка до цента,

Добробут будували на нулі.

Хвала рукам, вашим рукам, що бачили

Чимало туреччин, польщ, китаїв і росій,

Які новий Стамбул у нас заклали,

Вдягнули-взули “од кутюр” усіх.

Хвала рукам, що пахнуть мідяками,

І срібними, і гривнями, й у.о.

На вихідні летять до папи й мами

І сапою відроджують село.

Хвала рукам! Вони не босі й голі,

У держиморд не просять нагород.

Вони – в полоні і вони – на волі.

Вони – народ!

– Народе, ви влада! І ви тільки часточку влади делегували тим, хто сьогодні не дає нам жити! Народе, не мовчи, – закликала українців запальна білоцерківчанка.

– Спрощеній системі – “так”. Єдиний податок – країні достаток! – в унісон кричать підприємці. Їх не лякає дощ і негода. Багато з них прийшли без парасоль. Хтось ховається під ялинками у Маріїнському парку, проте більшість стоять просто неба. Новий кодекс для них, звісно, страшніший за дощ.

Більшість мітингувальників – звичайні торгівці з ринку, одягнені в поношені болонієві куртки.

– Якщо кодекс приймуть, то нас закриють, взагалі закриють, – бідкаються продавщиці з Фастова. – Самі відбудовували ці модулі, ніхто не дав ні копійки, а зараз ми все маємо віддати й піти. Нас залишають без шматка хліба. Нас обкладають такими податками, що просто не дають жити й усе. Що нам, помирати завтра?

– Ми стоїмо на базарі. Якщо прикинути, скільки доведеться платити з урахуванням тієї нової структури, то простіше або закриватися, або йти в повну “тінь”, – розповідає київський підприємець Олексій. – Тому ми будемо стояти тут до кінця, поки кодекс не знімуть з розгляду. Ми же не проти того щоб платити, ми й сплачуємо постійно. Але ж так дерти! А сьогодні з кожним днем все гірше – торгівлі нема, а податки зростають.

Гучномовець переходить до рук земляка Януковича підприємця з Донецька.

– 21 і 29 жовтня в Донецьку пройшли мітинги протесту проти Податкового кодексу, і ми дійшли висновку, що справа не в кодексі і пенсійних доплатах, справа в характері нашої влади в цілому. Виступаючи проти Податкового кодексу ми не повинні забувати, що навіть якщо його не приймуть, то маємо бути готовими до того, що влада намагатиметься прийняти щось подібне через місяць чи два. Не можна цього допустити. Наша країна схожа на дуже хвору людину в період загострення. Загострення – це наш Податковий кодекс. Хронічне захворювання триває останні 20 років. Донецькі підприємці дійшли висновку, що треба лікувати хворобу. Ми – за відставку Кабміну, за відставку податкової адміністрації. Кодексу – ні.

– Кодексу – ні! – вторить натовп.

– Ти чому не кричиш? – запитує поряд мене жінка у свого супутника.

– А який сенс кричати? Треба йти і бити, – киваючи у бік Верховної Ради промовляє чоловік. (Заміть слово “бити” він ужив значно сильніший еквівалент).

– Народ ще спить. Не тільки малому бізнесу буде погано, весь народ хочуть поставити на коліна, – обурюється ковельчанка. – Ні – Податковому кодексу! Будіть регіони, будіть людей, нас повинно бути в 10 разів більше.

Серед натовпу помітно виділяється чоловік з немовлям на руках. Протестувати підприємець, який представився Мухаммедом, прийшов разом з усією сім’єю.

– У мене на Дарницькому ринку сім павільйонів, – розповідає Мухаммед. – Плачу дуже великі податки, ментам плачу... А вони збираються міняти кодекс. Я хочу спрощеної податкової системи, а не здирництва.

Частина мітингувальників розходиться по Маріїнському парку. Біля кіосків з кавою виростає величезна черга. На лавках акуратненько розстилають газети й дістають “тормозки”: варені яйця й картоплю, бутерброди, квашені огірки.

Музичним супроводом на мітингу виступає майданівська пісня “Ґринджол”.

“Разом нас багато – нас не подолати”, – підспівує публіка.

Потім з колонок лунає нова пісня Кузьми з промовистим приспівом: “Кинули, як лохів, розвели за спинами, діла свої зробили, злили нас. Мене з тобою разом в унітаз злили...”

Підприємці Житомирщини жаліються, як їх не хотіли пускати на мітинг до Києва.

– Шість наших автобусів не пускали! Але ми все одно прорвалися. Ми хочемо сказати лише одне – це остання мирна акція протесту. У наступній акції ми будемо перекривати дорогі, перекривати прохідні хлібозаводів, перекривати прохідні великих супермаркетів... Ганьба Податковому кодексу!

– Депутатів на базар! – скандує юрба.

– Деякі розповідали, що треба лікувати Україну, – каже Ірина Касьян з Хмельницького. – Наша країна здорова, наші підприємці годують увесь світ, а хворі люди отут сидять (вказує на Верховну Раду), що не можуть прийняти нормальний Податковий кодекс, не можуть нормально прийняти пенсійний закон, тому ми вимагаємо відставки уряду, відставки Верховної Ради. Кодексу – ні, ні – брехні!

…Проте стояти підприємцям, мабуть, доведеться довго. Сьогодні Верховна Рада перенесла розгляд проекту Податкового кодексу в другому читанні на 16 листопада.

Яна Солнцева