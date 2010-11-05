З YouTube прибрали сотні відеороликів, що закликали до джихаду
09:57, 05 листопада 2010Права людини
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За використання "мови ворожнечі"
Сервіс YouTube, який надає послуги хостингу відеоматеріалів, прибрав з свого сайту кліпи з виступами радикального ісламістського клерика Анвара аль-Авлакі, повідомляє Бі-бі-сі.
Згідно із заявою представника YouTube, сотні його відеороликів із закликами до джихаду порушують заборону на використання мови ворожнечі та підбурення до насильства.
Влада США зараховує аль-Авлакі, який живе в Ємені, до категорії "глобальних терористів".
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