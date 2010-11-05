Україна на 69-му місці за індексом людського розвитку

Оприлюднено щорічну доповідь ООН щодо розвитку людського потенціалу.

У поданому рейтингу країн за індексом розвитку людського потенціалу (Human Development Index, HDI) Україна посідає 69-е місце (у рейтингу-2009 було 85-е). Перед нею стоять Албанія, Росія, Казахстан, Азербайджан і Боснія. За нею - Іран, Македонія, Маврикій, Бразилія і Грузія.

Всього до рейтингу ввійшли 169 держав.

У першій п`ятірці лідерів - Норвегія, Австралія, Нова Зеландія, США і Ірландія. Замикають рейтинг майже 40 африканських країн.

При підрахунку HDI враховуються три види показників: середня тривалість майбутнього життя при народженні (оцінює довголіття); рівень освіти дорослого населення країни і сукупна частка тих, хто навчається; рівень життя, оцінений через ВВП на душу населення при паритеті купівельної спроможності.