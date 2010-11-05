Міліція заперечує погрози білоруському журналісту стати “другим Гонгадзе”

Правоохоронці спростовують інформацію про погрози білоруському опозиційному журналісту стати “другим Гонгадзе”.

Як повідомили УНІАН у ВЗГ ГУМВС України у м. Києві, кілька тижнів тому до кримських правоохоронців звернулася редакція однієї із впливових всеукраїнських газет, чий бренд і логотип невідомі незаконно використали під час передвиборної компанії.

”У рамках кримінальної справи, порушеної за цим фактом (ч. 2 ст. 229 Кримінального кодексу України) слідчий ГУМВС України в АРК дав доручення оперативному працівнику кримського УБОЗ виїхати до столиці та вручити повістку на допит ймовірному свідку протиправних дій”, - повідомили в міліції.

Прибувши за відповідною адресою у супроводі працівників столичного УБОЗу, представник кримської міліції зміг поспілкувалися з дружиною цього громадянина. Вислухавши правоохоронця, жінка заявила, що чоловіка вдома немає, хоча під час бесіди той, не виходячи з помешкання, виглядав з-за дверей.

У міліції зазначили, що коли жінка пішла на роботу, працівники міліції знову намагалися викликати чоловіка для бесіди. При цьому вони неодноразово повідомляли, що є правоохоронцями, і пояснювали, з якою метою прибули за цією адресою. На численні прохання чоловік двері не відчинив, перешкоджаючи таким чином міліції у виконанні процесуальних дій.

Працівники міліції з’ясували, що це помешкання громадянин орендує, й викликали до місця події власника квартири. На його вимогу відчинити двері чоловік також не відреагував. Бажаючи з’ясувати, що відбувається у його приватному помешканні, власник квартири викликав слюсаря з ЖЕКу і дільничного інспектора міліції.

Орендатор квартири, у свою чергу, зателефонував на спецлінію «102» і повідомив оператору цієї служби, що до нього додому намагаються вдертися невідомі особи. На місце виклику виїхала слідчо-оперативна група, якій заявник повідомив, що є іноземним громадянином, журналістом білоруського видання, і зажадав, щоб йому надіслали повістку з викликом до слідчого через дипломатичну установу.

Враховуючи норми чинного законодавства, працівники міліції погодилися з цією вимогою.

”Співробітники столичного УБОЗу, які супроводжували кримського колегу, категорично заперечують, що поводилися з представником іноземного ЗМІ нетактовно і, тим більше, погрожували йому стати «другим Гонгадзе», - заявляють правоохоронці. Вони зазначають, що діяли виключно у рамках чинного законодавства. Більше того, наголошується у повідомленні, свідками спілкування правоохоронців з журналістом були щонайменш 15 чоловік: сусіди, представники ЖЕКу, інші випадкові спостерігачі цієї події.

У зв’язку з цим керівництво київської міліції має на меті провести ретельну службову перевірку, про результати якої ВЗГ ГУМВС України в м. Києві повідомить пізніше.

Як повідомляло інтернет-видання «Українська правда», у київську квартиру білоруського опозиційного журналіста Олександра ЦІНКЕВИЧА намагалися проникнути правоохоронці. Про це повідомив сам журналіст