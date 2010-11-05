Депутати і слухати не захотіли про вибори у 2011 році

Верховна Рада відмовилась направити запит народного депутата від НУ-НС Арсенія ЯЦЕНЮКА до Президента України щодо необхідності проведення у 2011 році парламентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний депутатський запит оприлюднив на засіданні парламенту голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН.

Зокрема, у своєму запиті А.ЯЦЕНЮК зауважив, що Президент має вжити заходів, необхідних для проведення чергових виборів Верховної Ради, і визначити невідкладні законопроекти по внесенню змін до держбюджету на 2010 рік щодо забезпечення проведення виборів до ВР 27 березня 2011 року.

Запит підтримали лише 84 народні депутати з 427 зареєстрованих у сесійній залі.

Перед голосуванням В.ЛИТВИН заявив, що тим, хто підтримає цей запит, «треба дати можливість у наступному році сходити на вибори».