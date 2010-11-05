Коломийський міськрайсуд (Івано-Франківська область) переніс слухання справи про побиття редактора газети «Коломийський вісник» на 16 листопада.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив сам постраждалий редактор газети Василь ДЕМ’ЯНІВ.

За його словами, вчора мало продовжитися слухання справи, але він напередодні отримав повідомлення із суду про те, що судове засідання переноситься на 16 листопада. «У повідомленні причин переносу не вказано, - зауважив В. ДЕМ’ЯНІВ. – Сьогодні постараюся дізнатися причини переносу. Суд мав заслуховувати свідків. Очевидно, щось у них там не склалося із свідками».

Як повідомляв УНІАН, ввечері 23 березня двоє зловмисників заподіяли В.ДЕМ’ЯНІВУ тяжкі тілесні ушкодження і втекли з місця події після того, як у ситуацію втрутився чоловік, який став випадковим очевидцем злочину.

В.ДЕМ’ЯНІВ отримав черепно-мозкові травми і перелом ноги. Він пов’язує напад із професійною діяльністю, а в міліції вважають, що це було побутове пограбування.

Суд уже переносив засідання з 21 жовтня на 4 листопада, мотивуючи цн тим, що «судді на семінарі в Івано-Франківську».