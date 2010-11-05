Журналісти ВВС бастують проти пенсійної реформи

Тисячі журналістів британської ВВС почали сьогодні 48-годинний страйк проти реформи пенсійної системи для співробітників громадського радіо і телебачення.

Про це повідомляє сьогодні AFP.

Страйк, організований 4 тисячами членів Національної профспілки журналістів, почався сьогодні о 0:00 годин. В результаті низку популярних у Британії радіо- і телепрограм було скасовано або перенесено.

Велику частину інформаційних програм також буде скасовано.

Страйкові пікети буде розставлено біля офісів ВВС по всій країні.

При цьому профспілки також оголосили про те, що наступний страйк відбудеться 15-16 листопада.

Переговори між дирекцією ВВС і журналістами в жовтні не привели до консенсусу.

Дирекція наполягає на необхідності збільшення пенсійного віку до 65 років із нинішніх 60 років, і збільшенні відрахувань до пенсійних фондів із зарплат.

Шеф ВВС Марк ТОМПСОН у повідомленні для журналістів напередодні страйку назвав таку пропозицію від дирекції «справедливою».