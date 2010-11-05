Інцидент із громадянами Білорусі свідчить про солідарність політичних режимів

Політолог Вадим КАРАСЬОВ вважає, що інцидент із білоруськими громадянами, які займаються опозиційною діяльністю і проживають в Україні, свідчить про демонстрацію солідарності політичних режимів двох країн.

Таку думку В.КАРАСЬОВ висловив у коментарі УНІАН.

"Важко повірити у випадкові збіги. Тим більше, якщо це стосується білоруських журналістів і якщо це відбувається під час досить напруженої, а можливо навіть доленосної для ЛУКАШЕНКА виборчої президентської кампанії. Тому я б бачив у цьому солідарність двох політичних режимів у тому, щоб обмежити або перешкодити настирливій, активній діяльності ряду індивідуальних або групових опозиціонерів", - сказав В.КАРАСЬОВ.

Політолог звернув увагу на той факт, що президентська кампанія в Білорусі відбувається в складних як внутрішньополітичних, так і геополітичних умовах. "ЛУКАШЕНКО має досить недружніх спостерігачів не лише по західний бік білоруського кордону, але й по східний бік, де знаходиться один із суб`єктів Союзної для Білорусі держави", - пояснив він.

Водночас В.КАРАСЬОВ виключив, що переслідування білоруських опозиціонерів в Україні є наслідком якихось політичних домовленостей між президентами України та Білорусі Віктором ЯНУКОВИЧЕМ і Олександром ЛУКАШЕНКОМ. "Це не солідарність президентів, а солідарність режимів. До того ж, це не вимагає особистої участі двох президентів. Це відпрацьована схема по лінії певного роду служб, які займаються та відстежують і завжди напоготові, тому що їхня служба і небезпечна, і важка", - вважає політолог.

У свою чергу, виконавчий директор «Міжнародної амністії» в Україні Тетяна МАЗУР повідомила, що зараз організація вивчає всі обставини спроби обшуку квартири, в якій проживає журналіст Олександр ЦИНКЕВИЧ, акредитований в Україні від опозиційної газети "Народная воля", а також затримання декількох білоруських громадян у Житомирі за підозрою в розповсюдженні наркотиків. "Ми вивчаємо цю інформацію", - сказала Т.МАЗУР.

Як повідомляв УНІАН, у Житомирі міліція 3 листопада затримала чотирьох громадян Білорусі - молодіжного активіста і рок-музиканта Ігоря КОКТИША, Тетяну і Віталія ТИЩЕНКІВ, а також Артема ДУБСЬКОГО.

4 листопада в київській квартирі білоруського опозиційного журналіста О.ЦИНКЕВИЧА українські правоохоронні органи намагалися провести обшук