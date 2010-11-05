Закон про доступ до інформації можуть не ухвалити?

Перенесення голосування щодо закону про доступ до публічної інформації пов’язане з загрозою взагалі його неухвалення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам заявив голова комітету ВР з питань свободи слова Андрій ШЕВЧЕНКО.

«Голосування по закону перенесене з однієї простої причини – голосів у залі немає», - сказав А.ШЕВЧЕНКО.

В той же час він висловив сподівання, що цей документ рано чи пізно буде ухвалений, оскільки «команда президента почала розмову» з цього приводу.

Народний депутат висловив сподівання, що до наступного пленарного тижня вдасться переконати провладну більшість в необхідності ухвалення цього документа.

«Ситуація дуже проста, ми не ухвалимо цей закон без Партії регіонів, і ми це розуміємо, а Партія регіонів мабуть починає розуміти, що вона не може уникнути необхідності цей закон ухвалити», - сказав він.

А.ШЕВЧЕНКО наголосив, що нині виникає необхідність знайти компроміс в цьому питанні.