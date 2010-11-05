Свідки у справі Зварича починають все «забувати»

Свідки у справі колишнього голови Львівського апеляційного адміністративного суду Ігоря ЗВАРИЧА почали змінювати свої свідчення. Про це пише газета«Сегодня» № 246 від 5 листопада.

Газета зазначає, що в Києві триває суд у справі екс-голови Львівського апеляційного адмінсуду І.ЗВАРИЧА. Суд допитував чергового свідка – заступника голови ВАТ «Львівобленерго» Ярослава СТАСЮКА. Він заявив, що через свого колегу передав 15 тис. дол. для отримання вигідного для Львівобленерго рішення суду. На багато ж запитань самого І.ЗВАРИЧА і його адвоката свідок відповідав: «Не пам`ятаю». Так, зазначає газета, він «не пам`ятав», де і на чиє ім`я писав заяву про хабар, яку залучили до справи. Раніше інший свідок звинувачення, екс-колега І.ЗВАРИЧА Вячеслав ЛЮБАШЕВСЬКИЙ, на суді змінив свої свідчення, заявивши, що підсудний хабарів не брав.

Як повідомляв УНІАН, кримінальну справу проти І.ЗВАРИЧА було порушено в грудні 2008 року - він підозрювався в отриманні 100 тис. доларів хабара за ухвалення незаконного рішення. І.ЗВАРИЧ переховувався, але був затриманий у березні 2009 року.