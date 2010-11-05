5 міліціонерів до смерті побили чоловіка

У Сумській області Шосткінська міжрайонна прокуратура розслідує кримінальну справу, порушена стосовно 5 співробітників сектора карного розшуку міського відділу міліції, які побили двох громадян, одного з яких – до смерті.

Як повідомив УНІАН начальник відділу прокуратури Сумської області Владислав ПРАВДЮК, слідством встановлено, що п’ятеро оперуповноважених у нічний час здійснювали патрулювання міста. Перебуваючи у дворі одного багатоповерхового будинку, на грунті раптово виниклих неприязних стосунків вони заподіяли тілесні ушкодження двом громадянам. Один з потерпілих помер у реанімаційному відділенні Шосткінської центральної районної лікарні, а другий отримав переломи двох ребер.

Кримінальну справу порушено за ознаками складу злочину, передбаченого частиною 3 ст. 365 Кримінального кодексу України.

Стосовно чотирьох міліціонерів обрано запобіжний захід – тримання під вартою, одного оголошено в розшук.