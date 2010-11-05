Прес-конференція білоруського журналіста Олександра Цинкевича з приводу переслідування в Україні

8 листопада - 10-30 - Прес-конференція білоруського журналіста Олександра Цинкевича з приводу переслідування його українськими правоохоронними органами. До участі у заході також запрошені представники МВС та Посольства Білорусі в Україні (“Главком”, вул. Інститутська, 24/7, 3 поверх, оф. 6). Потрібна акредитація. Телефони: (044) 253 98 69, 253 79 93.

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