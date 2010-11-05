Суд заборонив 6-7 листопада масові заходи на Майдані

Окружний адміністративний суд Києва своєю постановою встановив обмеження права на мирні зібрання і пікетування шляхом заборони КПУ проводити на Майдані Незалежності 6-7 листопада масові заходи, а також заборонивши ВО “Свобода” 7 листопада проводити масові заходи на центральній площі столиці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської держадміністрації, своєю постановою, яка була прийнята сьогодні, суд задовольнив вимоги столичної влади щодо обмеження вказаним політичним силам проводити масові зібрання на Майдані Незалежності у ці вихідні дні.

Згідно із заявками, поданими до Головного управління внутрішньої політики КМДА, ВО “Свобода” планувала провести акцію “Пам’ять жертв московсько-більшовицького режиму” із залученням 1 тис. осіб. Акція мала пройти на Майдані Незалежності 7 листопада з 8.00 до 22.00.

У свою чергу, КПУ подала заявку на проведення громадських заходів з нагоди 67-ї річниці визволення Києва від фашистських загарбників та з нагоди 93-ї річниці Великої жовтневої соціалістичної революції. Заходи мали відбутися 6 листопада на Майдані Незалежності (з 18.00 до 24.00 передбачалось встановлення сценічних конструкцій), а також 7 листопада з 9.00 до 11.00 акція на Бесарабській площі та подальша демонстрація по Хрещатику на Майдан Незалежності, де з 12.00 до 13.00 планувалось організувати концертну програму. У заявці зазначалось, що планується участь у заходах близько 5 тис. осіб.